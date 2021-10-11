Кабмин запретил межрегиональные поездки без ПЦР-теста или сертификата вакцинации

Решение правительства начнет действовать с 21 октября. При этом для поездок в "желтой" зоне достаточно будет сертификата о получении одной дозы вакцины.

Кабинет министров ввел дополнительные ограничения для "желтого", "оранжевого" и "красного" уровней адаптивного карантина, которые касаются межрегиональных пассажирских перевозок. С 21 октября добраться на транспорте из одного региона в другой можно только в случае, если у водителя и всех пассажиров будут при себе либо сертификат вакцинации, либо отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С четверга, 21 октября, межрегиональные пассажирские перевозки во всех регионах адаптивного карантина, кроме "зеленого", разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из следующих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для "желтых" регионов;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, разрешенными ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения или портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорт межобластного сообщения", — сообщили в Минздраве, добавив, что ответственность за наличие этих документов у водителей, членов экипажа самолета и пассажиров несет перевозчик.

В то же время новые ограничения не будут касаться городских или внутриобластных перевозок.

Согласно последней информации Минздрава, показателям "желтой" зоны карантина соответствуют Киев, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Ровенская и Черкасская области. Показатели остальных регионов Украины соответствуют "оранжевой" зоне. За воскресенье, 10 октября, в стране было выявлено 8832 случая коронавируса, умерли 207 человек.

Ранее Фокус сообщал, что украинские правоохранители могут проверять подлинность сертификатов вакцинации у граждан при помощи специальной программы.