Статистика коронавірусу на 20 жовтня: 18 912 нових випадків COVID-19, 5 468 госпіталізацій

Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 1 447 дітей і 435 медичних працівників. Жертвами COVID-19 стали 495 осіб.

В Україні за минулу добу зареєстровано 18 912 нових випадків COVID-19. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 в лікарні госпіталізували 5 468 осіб, а жертвами вірусу за минулий день стали 495 пацієнтів.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 18 912 осіб;

видужали — 7 605 осіб;

летальні випадки — 495;

госпіталізовано — 5 468.

Статистика госпіталізацій у країні за останні сім днів:

13 жовтня — 4633;

14 жовтня — 4947;

15 жовтня — 2859;

16 жовтня — 4747;

17 жовтня — 3127;

18 жовтня — 2852;

19 жовтня — 5468.

За минулий день медики зробили 137 355 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 67258;

методом ІФА — 14142;

експрес-тексти на антиген — 55955.

За даними Міністерства охорони здоров'я, лідерами за новими випадками інфікування COVID-19 стали Одеська, Дніпропетровська та Харківська області:

Одеська область — 1 606 випадків;

Дніпропетровська область — 1 253 випадки;

Харківська область — 1 242 випадки;

Запорізька область — 1 225 випадків;

Донецька область — 1 040 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 679 185 людей;

видужала — 2 344 799 людей;

летальні випадки — 61 843;

зроблено ПЛР-тестів — 13 709 705.

МОЗ також опублікувало свіжу статистику з вакцинації населення від COVID-19. За минулий день медики зробили 226 587 щеплень від інфекції. Одну дозу препарату отримали 142 141 людина, повністю вакциновані від COVID-19 — 84 446 осіб.

Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що поточного тижня Україна поб'є абсолютний рекорд з числа заражень COVID-19 і подолає позначку в 20 500 щоденних випадків. Це пов'язано з тим, що в офіційну статистику можуть внести дані, отримані на тривалих вихідних.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 20 жовтня Фото: МОЗ

Відзначимо, що 19 жовтня системний аналітик Євген Істребін повідомив про рекорд із числа позитивних ПЛР-тестів. Позитивними, судячи зі статистики МОЗ, виявилися 25 789 ПЛР-тестів, що становить 38,3% від їхньої загальної добової кількості.

Також Фокус повідомляв, що в Україні за тиждень зросла смертність від COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби за тиждень стали 2 307 осіб, що на 22% більше за показники, зафіксовані тижнем раніше.