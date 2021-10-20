Статистика коронавірусу на 20 жовтня: 18 912 нових випадків COVID-19, 5 468 госпіталізацій
Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 1 447 дітей і 435 медичних працівників. Жертвами COVID-19 стали 495 осіб.
В Україні за минулу добу зареєстровано 18 912 нових випадків COVID-19. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 в лікарні госпіталізували 5 468 осіб, а жертвами вірусу за минулий день стали 495 пацієнтів.
За минулу добу в Україні:
- захворіло — 18 912 осіб;
- видужали — 7 605 осіб;
- летальні випадки — 495;
- госпіталізовано — 5 468.
Статистика госпіталізацій у країні за останні сім днів:
- 13 жовтня — 4633;
- 14 жовтня — 4947;
- 15 жовтня — 2859;
- 16 жовтня — 4747;
- 17 жовтня — 3127;
- 18 жовтня — 2852;
- 19 жовтня — 5468.
За минулий день медики зробили 137 355 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 67258;
- методом ІФА — 14142;
- експрес-тексти на антиген — 55955.
За даними Міністерства охорони здоров'я, лідерами за новими випадками інфікування COVID-19 стали Одеська, Дніпропетровська та Харківська області:
- Одеська область — 1 606 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 253 випадки;
- Харківська область — 1 242 випадки;
- Запорізька область — 1 225 випадків;
- Донецька область — 1 040 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 679 185 людей;
- видужала — 2 344 799 людей;
- летальні випадки — 61 843;
- зроблено ПЛР-тестів — 13 709 705.
МОЗ також опублікувало свіжу статистику з вакцинації населення від COVID-19. За минулий день медики зробили 226 587 щеплень від інфекції. Одну дозу препарату отримали 142 141 людина, повністю вакциновані від COVID-19 — 84 446 осіб.
Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що поточного тижня Україна поб'є абсолютний рекорд з числа заражень COVID-19 і подолає позначку в 20 500 щоденних випадків. Це пов'язано з тим, що в офіційну статистику можуть внести дані, отримані на тривалих вихідних.
Відзначимо, що 19 жовтня системний аналітик Євген Істребін повідомив про рекорд із числа позитивних ПЛР-тестів. Позитивними, судячи зі статистики МОЗ, виявилися 25 789 ПЛР-тестів, що становить 38,3% від їхньої загальної добової кількості.
Також Фокус повідомляв, що в Україні за тиждень зросла смертність від COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби за тиждень стали 2 307 осіб, що на 22% більше за показники, зафіксовані тижнем раніше.