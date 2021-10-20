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Статистика коронавірусу на 20 жовтня: 18 912 нових випадків COVID-19, 5 468 госпіталізацій

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В Україні за день від COVID-19 померли 495 осіб
Фото: Радіо Свобода | Коронавірус в Україні

Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 1 447 дітей і 435 медичних працівників. Жертвами COVID-19 стали 495 осіб.

В Україні за минулу добу зареєстровано 18 912 нових випадків COVID-19. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 в лікарні госпіталізували 5 468 осіб, а жертвами вірусу за минулий день стали 495 пацієнтів.

За минулу добу в Україні:

  • захворіло — 18 912 осіб;
  • видужали — 7 605 осіб;
  • летальні випадки — 495;
  • госпіталізовано — 5 468.

Статистика госпіталізацій у країні за останні сім днів:

  • 13 жовтня — 4633;
  • 14 жовтня — 4947;
  • 15 жовтня — 2859;
  • 16 жовтня — 4747;
  • 17 жовтня — 3127;
  • 18 жовтня — 2852;
  • 19 жовтня — 5468.

За минулий день медики зробили 137 355 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

  • методом ПЛР — 67258;
  • методом ІФА — 14142;
  • експрес-тексти на антиген — 55955.

За даними Міністерства охорони здоров'я, лідерами за новими випадками інфікування COVID-19 стали Одеська, Дніпропетровська та Харківська області:

  • Одеська область — 1 606 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 253 випадки;
  • Харківська область — 1 242 випадки;
  • Запорізька область — 1 225 випадків;
  • Донецька область — 1 040 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 2 679 185 людей;
  • видужала — 2 344 799 людей;
  • летальні випадки — 61 843;
  • зроблено ПЛР-тестів — 13 709 705.

МОЗ також опублікувало свіжу статистику з вакцинації населення від COVID-19. За минулий день медики зробили 226 587 щеплень від інфекції. Одну дозу препарату отримали 142 141 людина, повністю вакциновані від COVID-19 — 84 446 осіб.

Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що поточного тижня Україна поб'є абсолютний рекорд з числа заражень COVID-19 і подолає позначку в 20 500 щоденних випадків. Це пов'язано з тим, що в офіційну статистику можуть внести дані, отримані на тривалих вихідних.

За день в Україні від COVID-19 померли 495 осіб
Статистика коронавірусу за 20 жовтня
Фото: МОЗ

Відзначимо, що 19 жовтня системний аналітик Євген Істребін повідомив про рекорд із числа позитивних ПЛР-тестів. Позитивними, судячи зі статистики МОЗ, виявилися 25 789 ПЛР-тестів, що становить 38,3% від їхньої загальної добової кількості.

Також Фокус повідомляв, що в Україні за тиждень зросла смертність від COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби за тиждень стали 2 307 осіб, що на 22% більше за показники, зафіксовані тижнем раніше.