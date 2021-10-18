В Україні за тиждень смертність від COVID-19 зросла на 22%, — МОЗ

Пік захворюваності на коронавірусну інфекцію очікується в кінці жовтня-середині листопада, а "червона" зона карантину може розширитися вже найближчим часом.

За минулий тиждень в Україні зафіксовано на 22% більше летальних випадків від COVID-19, ніж тижнем раніше. Про це в ході брифінгу заявив головний санлікар Ігор Кузін.

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Наразі рівень заповнюваності ліжкомісць для хворих з COVID-19 становить 57%, проте ситуація повністю контролюється Міністерством охорони здоров'я.

Ігор Кузін зазначив, що саме в кінці жовтня-середині листопада очікуються найбільші навантаження на медичну систему, і на цей період фахівці прогнозують пік захворюваності на COVID-19.

На брифінгу головний санлікар попередив, що за останній тиждень в Україні різко зросли рівні захворюваності та смертності від COVID-19.

"У нас надзвичайно стрімке поширення коронавірусної хвороби. Тільки за минулий тиждень було виявлено понад 105 тис. нових випадків захворювання — це на 11% більше, ніж тижнем раніше. За минулий тиждень COVID-19 забрав життя 2307 осіб, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. За весь час пандемії в Україні 52% летальних випадків серед хворих на COVID-19 з вікової групи 70+. Ще 29% були зафіксовані серед українців віком 60-69 років", — продовжив Ігор Кузін і пов'язав швидке поширення хвороби зі штамом "Дельта", який зареєстрований у кожному українському регіоні.

Заступник голови МОЗ нагадав, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки зараз встановлений у п'яти областях, проте найближчим часом "червона" зона може розширитися. Жорсткість обмежень для населення, за словами Ігоря Кузіна, спровокувала легковажне ставлення українців до вакцинації.

На сьогодні показники відразу 14 областей України відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки, що сигналізує про можливий перехід регіонів у "червону" зону карантину.

[ + – ] В Україні смертність від COVID-19 за тиждень виросла на 22%

Раніше Фокус повідомляв, що жертвами COVID-19 за минулу добу в Україні стали 177 осіб. Протягом дня зафіксовано 9524 нових випадки зараження, а в лікарні госпіталізували 3127 осіб.

Також Фокус розповідав, що вчені прогнозують рекорди щодо смертності від COVID-19 в Україні. За два тижні смертність від COVID-19 виросла у 2,3 рази, і загрозлива ситуація щодо доступності ліжок для заражених пацієнтів і летальних випадків від коронавірусу зафіксована в шести областях України.