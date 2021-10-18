"Червона" зона карантину діє вже в п'яти областях України: список обмежень

Найвищий рівень карантину тепер діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Із 21 жовтня там також запрацюють нові транспортні обмеження.

Із сьогоднішнього дня, 18 жовтня, число регіонів України, які перейшли на "червоний" рівень карантинних обмежень, досягло п'яти — до Херсонської області, яка вже перебувала там, додалися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська. Відповідні зміни 15 жовтня у своєму телеграм-каналі анонсував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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Що заборонено в "червоній" зоні:

робота закладів громадського харчування, крім роботи на винос та адресної доставки;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

робота освітніх установ, крім дитсадків і 1-4 класів у школі;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки;

подорожі між регіонами на транспорті, включаючи поїзди, автобуси та літаки, без наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше, ніж за 72 години до поїздки або сертифіката про повне проходження вакцинації (обмеження вступає в силу з 21 жовтня — ред.).

Обмеження не поширюються на заклади та заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів і учасників до цього пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та мають COVID-сертифікат.

Що працює в "червоній" зоні:

банки;

автозаправки;

ветеринарні аптеки;

продовольчі магазини.

Нагадаємо, рішення про включення чотирьох регіонів України в "червону" зону державна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла минулого тижня. А 15 жовтня Херсонська область стала першою, де почали діяти відповідні карантинні обмеження.

Також Фокус писав про те, як у цьому регіоні заробили 12 протиковідних патрулів, які контролюють дотримання карантину громадянами та закладами.