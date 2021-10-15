Херсонська область першою в Україні перейшла в "червону" зону: список обмежень

У деяких лікарнях відділення зайняті на 90%, тому в регіоні обмежили роботу закладів громадського харчування, ТРЦ і шкіл з ВНЗ.

Відсьогодні, 15 жовтня, Херсонська область переходить в "червону" зону карантинних обмежень. В регіоні забороняється робота цілого ряду установ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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У Херсонській області забороняється робота:

закладів громадського харчування, крім роботи на виніс та адресної доставки, непродовольчих ринків

кінотеатрів, ТРЦ, фітнес-центрів, театрів

освітніх установ, крім дитсадків і початкових класів в школі

масові спортивні заходи будуть проходити без глядачів

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки

Однак обмеження не будуть поширитися на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів і учасників пройдуть повний курс вакцинації.

Що продовжить працювати:

банки

автозаправки

ветеринарні аптеки

продовольчі магазини

Додамо, за інформацією Укрінформ, в пунктах масової вакцинації в Херсоні тепер шикуються черги. За словами в.о. заступника мера Романа Головня, люди дотягли до останнього, і тепер на піку пандемії масово збираються для вакцинації. А в деяких лікарнях профільні відділення заповнені вже на 90%.

"У нас в місті — вакцинальний бум, вишикувалися черги", — стверджує Головня.

Нагадаємо, рішення про введення локдауну в Херсонській області було прийнято 12 жовтня на засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Також карантин посилять з 18 жовтня у Львові. У місті обмежать роботу закладів громадського харчування, закладів культури, а також введуть двотижневі канікули в школах.