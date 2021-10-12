Херсонська область переходить на "червоний" рівень карантину

Додаткові обмеження, що стосуються роботи закладів громадського харчування, спортзалів, шкіл та інших установ, вступлять у силу вже в цю п'ятницю.

З 00:00 п'ятниці, 15 жовтня, на території Херсонської області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС у вівторок, 12 жовтня, повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов.

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У зв'язку з цим рішенням у регіоні вводяться відповідні карантинні обмеження. Зокрема, на "червоному" рівні забороняється робота закладів громадського харчування, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів, проведення масових заходів, якщо 100% відвідувачів і персоналу не вакциновані від коронавірусної хвороби.

Також навчальні заклади області, де не вакциновано 100% персоналу, повинні перейти на дистанційне навчання, проте це правило не стосується дитячих садків і 1-4 класів.

Крім цього, згідно з нещодавно прийнятим Кабінетом міністрів рішенням, жителі "червоної" зони не можуть виїхати в інший регіон на транспорті, якщо в них немає документів про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19, негативного тесту на цю хворобу або довідки про одужання від неї .

Тим часом системний аналітик Євген Істребін у своєму Facebook показав графіки зростання завантаженості пацієнтами українських лікарень для COVID-хворих. Згідно з ними, різке зростання цього показника спостерігається в Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Волинській і Луганській областях.

[ + – ] Показники госпіталізацій в областях України

На другому графіку показано, що число госпіталізацій із коронавірусною хворобою в Україні наразі перевищує показники 2020 року.

[ + – ] Показники госпіталізацій у 2021 і 2020 роках

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я показало, що до "червоної" зони близькі ще Харківська та Запорізька області.

Тим часом до посилення карантинних обмежень уже готуються в Києві. Влада столиці розробляє алгоритм роботи закладів за максимального рівня епіднебезпеки.