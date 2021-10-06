У найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону" зону карантину, — Шмигаль

Зараз найбільш близькі до "червоної" зони Харківська, Херсонська та Запорізька області.

У кількох областях епідемічні показники швидко погіршуються, і через кілька днів там може бути встановлений "червоний" рівень карантину. Про це сказав 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Він не назвав ці області, але судячи з даними МОЗ, зараз найбільш близькі до "червоної" зони Харківська, Херсонська та Запорізька області. Не набагато краща ситуація в Житомирській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях.

Зазначимо, що під час попередньої хвилі коронавірусу Держкомісія з ТЕБ та НС ухвалювала рішення щодо нового зонування областей зазвичай по п'ятницях.

Прем'єр сказав, що потрапляння в "червону" зону означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію.

У працівників поліції та "інших повноважних органів" з'являться технічні засоби, за допомогою яких вони перевірятимуть у відвідувачів наявність сертифікатів.

У "червоній" зоні карантину навчальні заклади працюватимуть в офлайн-форматі, тільки якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садки та класи початкової школи продовжать працювати в звичайному форматі.

За даними Шмигаля, на початок поточного тижня майже 81% працівників шкіл прищеплювалися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості навчальних закладів працювати в звичайному режимі в "жовтій" зоні.

Раніше Фокус повідомляв, що Київська міська державна адміністрація 5 жовтня заявила про посилення карантинних заходів у столиці. Відвідування закладів та установ незалежно від форми власності дозволене тільки за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного результату тесту на коронавірус. Однак через деякий час пресслужба КМДА уточнила, що влада тільки готується посилити карантин.