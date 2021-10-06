В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, – Шмыгаль

Cейчас наиболее близки к "красной" зоне Харьковская, Херсонская и Запорожская области.

В нескольких областях эпидемические показатели быстро ухудшаются, и через несколько дней там может быть установлен "красный" уровень карантина. Об этом сказал 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Он не назвал эти области, но судя по данным Минздрава, сейчас наиболее близки к "красной" зоне Харьковская, Херсонская и Запорожская области. Не намного лучше ситуация в Житомирской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях.

Отметим, что в ходе предыдущей волны коронавируса Госкомиссия по ТЭБ и ЧС принимала решения по новому зонирования областей обычно по пятницам.

Премьер сказал, что попадание в "красную" зону означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие сертификатов о вакцинации.

У работников полиции и "других полномочных органов" появятся технические средства, с помощью которых они будут проверять у посетителей наличие сертификатов.

В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать в офлайн-формате, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и классы начальной школы продолжат работать в обычном формате.

По данным Шмыгаля, на начало текущей недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне.

Ранее Фокус сообщал, что Киевская городская государственная администрация 5 октября заявила об ужесточении карантинных мер в столице. Посещение заведений и учреждений вне зависимости от формы собственности разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или негативного результата теста на коронавирус. Однако спустя некоторое время пресс-служба КГГА уточнила, что власти только готовятся ужесточить карантин.