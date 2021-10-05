Карантин в Киеве: в КГГА разъяснили, когда ждать ужесточения ограничений

Столичная власть сначала приняла решение об ужесточении противоэпидемических мер с сегодняшнего дня, однако позже уточнила, что это была лишь подготовка.

Киевская городская государственная администрация со вторника, 5 октября, заявила об ужесточении карантинных мер в столице. Согласно протоколу заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, посещение заведений и учреждений вне зависимости от формы собственности разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или негативного результата теста на коронавирус. Однако спустя некоторое время пресс-служба КГГА уточнила, что власти только готовятся ужесточить карантин.

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В протоколе говорится, что посетители, кроме лиц, не достигших 18 лет, обязаны иметь при себе на выбор:

негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, проведенного не раньше, чем за 72 часа до посещения заведения;

документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации от коронавируса;

документ, который подтверждает получение одной дозы двухдозной вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации (одной или двумя дозами);

справка о выздоровлении от COVID-19.

Вышеуказанные документы можно предъявлять в государственном приложении "Дія", если они сохранены в нем.

Помимо этого в протоколе указана необходимость соблюдения масочного режима и дистанции между посетителями в 1,5 метра.

Данные меры, согласно документу, должны были вступить в силу уже с 5 октября.

Примечательно, что ранее сегодня пресс-служба Соломенской районной администрации распространила в своем Facebook сообщение о новых мерах карантина, принятых столичными властями.

[ + – ] Пост Соломенской администрации

Однако спустя некоторое время соответствующий пост был удален.

[ + – ] Уведомление об удалении поста

Карантин в Киеве — речь шла о подготовке

Через некоторое время пресс-служба КГГА в Telegram объяснила, что карантин в Киеве пока не усиливали, так как город пока находится в "желтой" зоне ограничений, а протокол свидетельствует лишь о подготовке к ужесточению противоэпидемических мер.

"COVID-сертификаты или отрицательные тесты на COVID не являются обязательными для посещения заведений или учреждений, пока Киев остается в "желтой" зоне. Основные требования сейчас — маска и соблюдение дистанции. Столица готовится к возможному усилению карантина в случае установления "оранжевого" или "красного" уровня эпидемической опасности", — сообщили представители властей.

По их словам, на данный момент в КГГА "нарабатывают механизм работы городских и районных учреждений и заведений, когда наличие сертификата вакцинации или отрицательного теста на коронавирус будет обязательным требованием".

"Об усилении карантинных ограничений на сегодняшний день речи пока не идет", — добавили в администрации.

Тем временем в "красную" зону адаптивного карантина, которая предусматривает контроль над посетителями и сотрудниками заведений касательно вакцинации или отсутствия болезни, уже скоро могут войти Львовская и Харьковская области.

Также Фокус сообщал, что полиция может проверять подлинность ковид-сертификатов после информации о подделке таких документов гражданами.