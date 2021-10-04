Две области в Украине приближаются к локдауну (видео)

Харьковская и Львовская области находятся на грани перехода в "красную" зону. Мэр Львова уже заявил, что ужесточения карантина не избежать.

Харьковская и Львовская области вскоре могут попасть в "красную" зону карантина, поскольку уровень заболеваемости в регионах стремительно повышается. Как пишет "Объектив" со ссылкой на директора Харьковского областного центра Любовь Махоту, коэффициент обнаружения COVID-19 в регионе уже два дня подряд превышен и составляет 21,4%, в то время как критическим является показатель 20%.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"По уровню госпитализации, при критическом 60%, мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд. Последний показатель, который превышен, – это занятость коек с кислородом. При критическом 65% мы имеем 66,4%. На сегодня этот показатель составлял 70,1%", – подчеркнула Махота.

Для того, чтобы регион попадал в "красную" зону, необходимо, чтобы критический уровень по двум из показателей был превышен три дня подряд.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что областной центр уже фактически вошел в "красную" зону карантина, в частности — из-за серьезного роста заболеваемости COVID-19. Градоначальник отметил, что городу уже вряд ли удастся избежать ужесточения карантина.

"Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", – отметил мэр.

Сейчас во Львове госпитализированы 372 человека с коронавирусом.

Фокус ранее писал о том, что, по словам старшего научного сотрудника отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. А.В. Палладина НАНУ Владимира Галицкого, показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине превысят уровни предыдущих эпидемических волн.

Также Фокус рассказывал, что "Дельта" штамм коронавируса стал сильнее и вытеснил другие мутации. По данным ВОЗ, на случаи заражения, вызванные "Альфа", "Бета" и "Гамма" штаммами, в мире приходится всего 1%.