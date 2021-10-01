"30-35 тысяч случаев ежедневно": ученый рассказал, когда Украина пройдет пик COVID-19

"Дельта" штамм спровоцировал рост заболеваемости и смертности, а статистика Минздрава не отображает реальную ситуацию с COVID-19.

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине превысят уровни предыдущих эпидемических волн. Об этом в интервью Апострофу рассказал ученый, старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. А.В. Палладина НАНУ Владимир Галицкий.

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Стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и летальных случаев ученый связывает с "Дельта" штаммом коронавируса.

Владимир Галицкий спрогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 Украина пройдет в ноябре-начале декабря, а прогнозы рабочей группы с 10-10,5 тысяч ежедневных случаев заражения в первой декаде октября являются очень оптимистичными.

"Мои расчеты показывают, что ситуация будет значительно хуже, ориентировочно в полтора раза. Во время нынешней весенней волны на пике регистрировалось 20 тысяч новых случаев в день. Теперь пиковый уровень может достигать 30-35 тысяч случаев в день и выше", — продолжил ученый-иммунолог в общении с журналистами.

На сегодняшний день, как предупредил Галицкий, нет явных признаков того, что пик текущей волны COVID-19 приближается, поскольку развитие эпидемии только ускоряется.

Журналистка поинтересовалась, отображает ли официальная статистика Минздрава реальную картину с заболеваемостью в стране. По словам ученого, цифры лишь показывают тенденции с запозданием, а во время эпидемических волн обнаруживают лишь треть случаев заражения.

"В наших реалиях, при недостаточных объемах тестирования и отсутствии эпидемиологических расследований — их еще меньше. Как правило, пациенты обращаются только тогда, когда заболевание имеет тяжелое течение. Поэтому данные, которые мы сейчас видим, очень недооценены, особенно это касается Киева", — подытожил Владимир Галицкий в интервью.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возможна новая волна COVID-19. По словам ученого НАН Игоря Иванова, уровень смертности будет не меньше, чем во время предыдущих волн, и будет исчисляться десятками тысяч смертей.

Также Фокус рассказывал, что "Дельта" штамм коронавируса стал сильнее и вытеснил другие мутации. По данным ВОЗ, на случаи заражения, вызванные "Альфа", "Бета" и "Гамма" штаммами, в мире приходится всего 1%.