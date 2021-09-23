"Дельта" штамм COVID-19 стал сильнее и вытеснил другие мутации коронавируса, — ВОЗ

На сегодняшний день индийская мутация COVID-19 зафиксирована в 185 странах. На штаммы "Альфа", "Бета" и "Гамма" приходится всего 1% зараженных.

"Дельта" штамм коронавируса стал более сильным и заразным, и эта мутация обнаружена в образцах абсолютного большинства пациентов. Об этом во время брифинга заявила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

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Эксперт предупредила, что по данным на 21 сентября "Дельта" штамм коронавируса зафиксирован в 185 странах мира, а мутации "Альфа", "Бета" и "Гамма" отошли на второй план.

"В настоящее время циркулирует менее одного процента штаммов Альфа, Бета и Гамма. В мире циркулирует преимущественно Дельта. Она стала более сильной, более трансмиссивной, штамм конкурирует и вытесняет другие циркулирующие вирусы", — подчеркнула Мария ван Керкхове в ходе брифинга.

Помимо этого, ВОЗ пересмотрела классификацию штаммов "Эта", "Йота" и "Каппа" — из категории "представляющих интерес" специалисты перенесли их в класс "варианты под наблюдением".

"Пересмотр отражает быстрое распространение и текущее доминирование Дельта штамма коронавируса в большинстве регионов мира", — объяснили свое решение в ВОЗ.

Ранее Фокус рассказывал про стремительное распространение штамма "Дельта" в Украине. В Харьковской области у 99% госпитализированных детей с COVID-19 нашли индийскую мутацию вируса. Среди всех пациентов в области только 4% получили прививку от коронавируса.

Также Фокус называл самую эффективную вакцину против коронавируса "Дельта". Исследование показало, что американская вакцина Moderna на 95% предотвращает госпитализацию после заражения индийским штаммом, и на 92% защищает от реанимации