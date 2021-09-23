"Дельта" штам COVID-19 став сильнішим і витіснив інші мутації коронавірусу, — ВООЗ

На сьогодні індійська мутація COVID-19 зафіксована в 185 країнах. На штами "Альфа", "Бета" і "Гамма" припадає лише 1% заражених.

"Дельта" штам коронавірусу став сильнішим і заразнішим, і ця мутація виявлена в зразках абсолютної більшості пацієнтів. Про це під час брифінгу заявила представниця ВООЗ Марія ван Керкхове.

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Експертка попередила, що за даними на 21 вересня "Дельта" штам коронавірусу зафіксований у 185 країнах світу, а мутації "Альфа", "Бета" і "Гамма" відійшли на другий план.

"Зараз циркулює менше одного відсотка штамів Альфа, Бета і Гамма. У світі циркулює переважно Дельта. Вона стала сильнішою, більш трансмісивною, штам конкурує і витісняє інші віруси, які циркуляють", — підкреслила Марія ван Керкхове в ході брифінгу.

Крім цього, ВООЗ переглянула класифікацію штамів "Ета", "Йота" і "Каппа" — з категорії "представляють інтерес" фахівці перенесли їх у клас "варіанти під наглядом".

"Перегляд відображає швидке поширення і поточне домінування Дельта штаму коронавірусу в більшості регіонів світу", — пояснили своє рішення в ВООЗ.

Раніше Фокус розповідав про стрімке поширення штаму "Дельта" в Україні. У Харківській області у 99% госпіталізованих дітей із COVID-19 знайшли індійську мутацію вірусу. Серед усіх пацієнтів в області тільки 4% отримали щеплення від коронавірусу.

Також Фокус називав найефективнішу вакцину проти коронавірусу "Дельта". Дослідження показало, що американська вакцина Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження індійським штамом і на 92% захищає від реанімації