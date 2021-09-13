Медики назвали найефективнішу вакцину проти коронавірусу "Дельта"

Препарат Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження "Дельтою", і на 92% захищає від реанімації.

Американська вакцина від COVID-19 Moderna показала найвищу ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні Regenstrief Institute Vice.

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За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson&Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження коронавірусом "Дельта".

Однак, як сказано в дослідженні, найвищу ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу показала саме вакцина Moderna.

"Ці реальні дані показують, що вакцини залишаються високоефективними у зниженні кількості госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, і відвідувань відділень невідкладної допомоги, навіть при наявності нового варіанту COVID-19. Ми рекомендуємо робити щеплення всім, хто має на це право, щоб зменшити кількість серйозних ускладнень і полегшити навантаження на нашу систему охорони здоров'я", — заявив автор дослідження Шон Гранніс.

Ефективність вакцин у запобіганні госпіталізації після зараження "Дельта" штамом коронавірусу:

Moderna — 95%;

Pfizer — 80%;

Johnson&Johnson — 60%.

Ефективність вакцин у запобіганні реанімації після зараження коронавірусом "Дельта":

Moderna — 92%;

Pfizer — 77%;

Johnson&Johnson — 65%.

За словами Шона Гранніса, у людей після вакцинації справді трапляються проривні інфекції (повторне зараження — ред.), Проте дослідження показує, що хвороба у них проходить у легшій формі.

"Більшість госпіталізацій і смертей від COVID як і раніше припадає на нещеплених людей. Вакцини від COVID-19 — потужні інструменти боротьби з пандемією", — підсумував автор дослідження.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну прибула партія вакцини Moderna. США передали Україні понад 2 млн доз препарату від COVID-19 у межах міжнародної ініціативи COVAX. Прибуття препарату викликало ажіотаж серед громадян, через що в Україні не залишилося Moderna для першої дози вакцини.

Також Фокус повідомляв, що в Японії призупинили використання Moderna після виявлення у вакцині сторонніх домішок. Домішки у вигляді металевої стружки виявили в препаратах відразу на восьми пунктах вакцинації.

В кінці серпня в Японії померли троє чоловіків, які вакцинувалися Moderna. МОЗ поки не може виявити зв'язок між летальними випадками і вакцинацією американським препаратом Moderna, а у флаконах, якими щепили померлих пацієнтів, не виявили сторонніх домішок.