Медики назвали самую эффективную вакцину против коронавируса "Дельта"
Препарат Moderna на 95% предотвращает госпитализацию после заражения "Дельтой", и на 92% защищает от реанимации.
Американская вакцина от COVID-19 Moderna показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании Regenstrief Institute Vice.
По данным ученых, вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson можно считать эффективными для предотвращения госпитализаций и реанимации после заражения коронавирусом "Дельта".
Однако, как сказано в исследовании, наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса показала именно вакцина Moderna.
"Эти реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными в снижении количества госпитализаций, связанных с COVID-19, и посещений отделений неотложной помощи, даже при наличии нового варианта COVID-19. Мы настоятельно рекомендуем делать прививки всем, кто имеет на это право, чтобы уменьшить количество серьезных осложнений и облегчить нагрузку на нашу систему здравоохранения", — заявил автор исследования Шон Граннис.
Эффективность вакцин в предотвращении госпитализации после заражения "Дельта" штаммом коронавируса:
- Moderna — 95%;
- Pfizer — 80%;
- Johnson & Johnson — 60%.
Эффективность вакцин в предотвращении реанимации после заражения коронавирусом "Дельта":
- Moderna — 92%;
- Pfizer — 77%;
- Johnson & Johnson — 65%.
По словам Шона Гранниса, у людей после вакцинации действительно случаются прорывные инфекции (повторное заражение — ред.), однако исследование показывает, что болезнь у них проходит в более легкой форме.
"Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID по-прежнему приходится на непривитых людей. Вакцины от COVID-19 — мощные инструменты борьбы с пандемией", — подытожил автор исследования.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине прибыла партия вакцины Moderna. США передали Украине более 2 млн доз препарата от COVID-19 в рамках международной инициативы COVAX. Прибытие препарата вызвало ажиотаж среди граждан, из-за чего в Украине не осталось Moderna для первой дозы вакцины.
Также Фокус сообщал, что в Японии приостановили использование Moderna после выявления в вакцине посторонних примесей. Примеси в виде металлической стружки выявили в препаратах сразу на восьми пунктах вакцинации.
В конце августа в Японии скончались трое мужчин, которые вакцинировались Moderna. Минздрав пока не может выявить связь между летальными случаями и вакцинацией американским препаратом Moderna, а во флаконах, которыми прививали скончавшихся пациентов, не выявили посторонних примесей.