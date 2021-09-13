Медики назвали самую эффективную вакцину против коронавируса "Дельта"

Препарат Moderna на 95% предотвращает госпитализацию после заражения "Дельтой", и на 92% защищает от реанимации.

Американская вакцина от COVID-19 Moderna показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании Regenstrief Institute Vice.

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По данным ученых, вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson можно считать эффективными для предотвращения госпитализаций и реанимации после заражения коронавирусом "Дельта".

Однако, как сказано в исследовании, наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса показала именно вакцина Moderna.

"Эти реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными в снижении количества госпитализаций, связанных с COVID-19, и посещений отделений неотложной помощи, даже при наличии нового варианта COVID-19. Мы настоятельно рекомендуем делать прививки всем, кто имеет на это право, чтобы уменьшить количество серьезных осложнений и облегчить нагрузку на нашу систему здравоохранения", — заявил автор исследования Шон Граннис.

Эффективность вакцин в предотвращении госпитализации после заражения "Дельта" штаммом коронавируса:

Moderna — 95%;

Pfizer — 80%;

Johnson & Johnson — 60%.

Эффективность вакцин в предотвращении реанимации после заражения коронавирусом "Дельта":

Moderna — 92%;

Pfizer — 77%;

Johnson & Johnson — 65%.

По словам Шона Гранниса, у людей после вакцинации действительно случаются прорывные инфекции (повторное заражение — ред.), однако исследование показывает, что болезнь у них проходит в более легкой форме.

"Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID по-прежнему приходится на непривитых людей. Вакцины от COVID-19 — мощные инструменты борьбы с пандемией", — подытожил автор исследования.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине прибыла партия вакцины Moderna. США передали Украине более 2 млн доз препарата от COVID-19 в рамках международной инициативы COVAX. Прибытие препарата вызвало ажиотаж среди граждан, из-за чего в Украине не осталось Moderna для первой дозы вакцины.

Также Фокус сообщал, что в Японии приостановили использование Moderna после выявления в вакцине посторонних примесей. Примеси в виде металлической стружки выявили в препаратах сразу на восьми пунктах вакцинации.

В конце августа в Японии скончались трое мужчин, которые вакцинировались Moderna. Минздрав пока не может выявить связь между летальными случаями и вакцинацией американским препаратом Moderna, а во флаконах, которыми прививали скончавшихся пациентов, не выявили посторонних примесей.