Япония приостановила использование вакцины Moderna после выявления неизвестных примесей

Неизвестные примеси в вакцинах от COVID-19 обнаружили сразу на восьми пунктах иммунизации. 1,63 млн доз препарата изготовлены на одной линии в Испании.

Япония приостановила использование вакцины от коронавируса Moderna после того, как в некоторых неиспользованных препаратах выявили примеси неизвестного происхождения. Об этом рассказывает местное агентство Kyodo.

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Размер инородных веществ составляет всего несколько миллиметров, а их состав неизвестен. По данным СМИ, примеси выявили в 39 флаконах с неиспользованной вакциной Moderna.

Наличие инородных веществ подтвердили в восьми пунктах массовой вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Аичи. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажу и распространение препарата от COVID-19 в стране, запросил у американской биотехнологической фирмы экстренное зондирование и призвал медицинские учреждения не использовать какие-либо дозы Moderna, показывающие отклонения от нормы.

1,63 млн доз вакцин Moderna, использование которых прекращено в Японии, были сделаны на одной производственной линии в одно и то же время в Испании, и подпадают под три номера партии — 3004667, 3004734 и 3004956. Минздрав страны специально раскрыл номера партий Moderna, чтобы вакцинированные пациенты проверили, могли ли они получить прививку с примесями.

Ранее Фокус в своем материале рассказывал о препарате Moderna, которым активно прививают украинцев от COVID-19.

Также Фокус сообщал, что в Украину прибыло 2 млн доз вакцины Moderna. Производитель препарата гарантирует защиту от тяжелой формы COVID-19, а спустя шесть месяцев после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%. США передали партию вакцины Moderna Украине в рамках инициативы COVAX.