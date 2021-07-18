В Украину доставили 2 млн доз американской вакцины Moderna: что о ней известно

Компания Moderna гарантирует защиту от тяжелой формы COVID-19. Через полгода после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%

В воскресенье, 18 июля, в Украину прибыло 2 000 040 доз американской вакцины от COVID-19 Moderna, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

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Американское правительство передало Украине партию препарата от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.

Как сообщают в Минздраве Украины, вакцину от коронавируса Moderna передадут мобильным группам, а прививать будут организованные коллективы и профессиональные группы.

В ЮНИСЕФ отметили, что Украина в рамках инициативы COVAX до конца 2021 года продолжит получать вакцины разного производства для защиты 20% населения от коронавирусной инфекции.

"Наша ключевая цель — защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", — прокомментировал глава МОЗ Виктор Ляшко поставку 2 млн доз вакцины Moderna.

Американский препарат Moderna официально не зарегистрирован для использования в Украине. Производитель должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением.

Вакцина Moderna — что о ней известно

Препарат, созданный американской компанией Moderna, стал вторым в мире, который показал высокую эффективность в предотвращении заражения коронавирусом по завершению трех этапов клинических исследований. ВОЗ одобрила вакцину Moderna и ее активно используют в США и странах Европейского Союза.

Производитель в ноябре 2020 года сообщал об эффективности препарата для взрослых в 94,1%. Компания Moderna в апрельском пресс-релизе гарантировала защиту от тяжелого течения COVID-19 и уверяла, что через полгода после введения второй дозы эффективность вакцины составляет 90%.

Побочные эффекты вакцины Moderna

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) предупреждало, что у вакцинированных Moderna пациентов могут возникать проблемы с сердцем, но такие случаи редки. Побочные эффекты Moderna такие, как воспаление сердца, чаще встречается у молодых мужчин, получивших две дозы препарата.

"Сегодня FDA объявляет о внесении изменений в информационные бюллетени для пациентов и поставщиков медицинских услуг Moderna и Pfizer-BioNTech. Данные вакцины от COVID-19 предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце) после вакцинации", - информировала пресс-служба FDA.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявляло, что у пациентов, получивших вакцину Moderna, могут проявляться следующие симптомы: боль в груди, чувство одышки и учащенное сердцебиение. Побочные эффекты Moderna, такие как миокардит и перикардит, также зафиксированы в Европе и Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что Украина в июле получит более 7 млн доз вакцин CoronaVac и Moderna. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, китайскую вакцину закупят за счет бюджетных средств, а американская прививка приедет в рамках механизма COVAX.

Также Фокус рассказывал, что препараты Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у подростков и молодежи. Первыми о случаях миокардита или перикардита сообщили в Минздраве Израиля. Большинство пациентов полностью выздоровели, хотя некоторых пришлось госпитализировать.