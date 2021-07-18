В Україну доставили 2 млн доз американської вакцини Moderna: що про неї відомо

Компанія Moderna гарантує захист від важкої форми COVID-19. Через півроку після введення другої дози вакцина ефективна на 90%

У неділю, 18 липня, в Україні прибуло 2 000 040 доз американської вакцини від COVID-19 Moderna, повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

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Американський уряд передав Україні партію препарату від коронавірусув рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Як повідомляють в МОЗ України, вакцину від коронавірусу Moderna передадуть мобільним групам, а прищеплювати будуть організовані колективи та професійні групи.

У ЮНІСЕФ відзначили, що Україна в рамках ініціативи COVAX до кінця 2021 року продовжить отримувати вакцини різного виробництва для захисту 20% населення від коронавірусної інфекції.

"Наша ключова мета — захистити якомога більше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб всі бажаючі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не зробили щеплення, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров'я", — прокоментував глава МОЗ Віктор Ляшко поставку 2 млн доз вакцини Moderna.

Американський препарат Moderna офіційно не зареєстрований для використання в Україні. Виробник повинен звернутися до державного регулятора з відповідною заявою.

Вакцина Moderna — що про неї відомо

Препарат, створений американською компанією Moderna, став другим в світі, який показав високу ефективність у запобіганні зараження коронавірусом по завершенню трьох етапів клінічних досліджень. ВООЗ схвалила вакцину Moderna і її активно використовують в США і країнах Європейського Союзу.

Виробник в листопаді 2020 року повідомляв про ефективність препарату для дорослих в 94,1%. Компанія Moderna в квітневому прес-релізі гарантувала захист від тяжкого перебігу COVID-19 і запевняла, що через півроку після введення другої дози ефективність вакцини становить 90%.

Побічні ефекти вакцини Moderna

Управління по санітарному контролю за продуктами і медикаментами США (FDA) попереджало, що у вакцинованих Moderna пацієнтів можуть виникати проблеми з серцем, але такі випадки рідкісні. Побічні ефекти Moderna такі, як запалення серця, частіше зустрічається у молодих чоловіків, які отримали дві дози препарату.

"Сьогодні FDA оголошує про внесення змін до інформаційних бюлетнів для пацієнтів і постачальників медичних послуг Moderna і Pfizer-BioNTech. Дані вакцини від COVID-19 припускають підвищений ризик міокардиту (запалення серцевого м'яза) і перикардиту (запалення тканини, що оточує серце) після вакцинації", — інформувала прес-служба FDA.

Європейське агентство з лікарських засобів заявляло, що у пацієнтів, які отримали вакцину Moderna, можуть проявлятися такі симптоми: біль у грудях, почуття задишки і прискорене серцебиття. Побічні ефекти Moderna, такі як міокардит і перикардит, також зафіксовані в Європі і Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна в липні отримає більш 7 млн доз вакцин CoronaVac і Moderna. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, китайську вакцину закуплять за рахунок бюджетних коштів, а американський препарат приїде в рамках механізму COVAX.

Також Фокус розповідав, що препарати Pfizer і Moderna викликають проблеми з серцем у підлітків і молоді. Першими про випадки міокардиту або перикардиту повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю. Більшість пацієнтів повністю одужали, хоча деяких довелося госпіталізувати.