Украина в июле получит более 7 млн доз вакцин CoronaVac и Moderna, - Ляшко

Китайскую вакцину, утверждает министр, закупят за счет бюджетных средств. А американская прививка приедет в рамках механизма COVAX.

В июле Соединенные штаты передадут Украине 2 млн доз вакцин Moderna от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

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По словам министра, стороны договорились о поставках препарата.

"Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", — рассказал Ляшко.

Также министр добавил, что в Украину поступит партия в 5,32 млн доз вакцин китайского препарата CoronaVac. Контракт на поставку уже подписан, прививки должны приехать также в июле.

Напомним, 9 июня в Украину прибыло 67 тысяч доз вакцины Pfizer, которые были закуплены через агентство Crown Agents. В СМИ появилась также информация, что в ЕС одобрили для въезда вакцину Covishield, которой прививают украинцев.

По информации журналистов, CoronaVac может поступить в Украину уже 5 июля.

Фокус разбирался, какими вакцинами от COVID-19 прививают украинцев.