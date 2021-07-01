Україна в липні отримає понад 7 млн доз вакцин CoronaVac і Moderna, — Ляшко

Китайську вакцину, стверджує міністр, закуплять за рахунок бюджетних коштів. А американська вакцина приїде в рамках механізму COVAX.

У липні Сполучені Штати передадуть Україні 2 млн доз вакцин Moderna від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на зустрічі із журналістами, передає РБК-Україна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами міністра, сторони домовилися про постачання препарату.

"Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоровʼя і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", — розповів Ляшко.

Також міністр додав, що в Україну надійде партія з 5,32 млн доз вакцин китайського препарату CoronaVac. Контракт на поставку вже підписаний, вакцини повинні приїхати також у липні.

Нагадаємо, 9 червня в Україну прибули 67 тисяч доз вакцини Pfizer, які були закуплені через агентство Crown Agents. У ЗМІ зʼявилася також інформація, що в ЄС схвалили для вʼїзду вакцину Covishield, якою прищеплюють українців.

За інформацією журналістів, CoronaVac може надійти в Україну вже 5 липня.

Фокус розбирався, якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців.