В ЄС для в'їзду схвалили вакцину Covishield, якою прищеплюють українців, — ЗМІ

Рішення про схвалення вакцини Covishield, якою активно прищеплюють українців, ухвалив не регулятор ЄС, а влади окремих країн.

Сім країн Європейського Союзу для безперешкодних подорожей туристів схвалили вакцину від COVID-19 Covishield, інформує ВВС.

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За даними журналістів, Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія, Іспанія та Естонія схвалили для мандрівників вакцину Covishield, яка є індійською версією Vaxzevria від AstraZeneca, яка дозволена в ЄС.

Що стосується Ісландії та Швейцарії, які не є членами Європейського Союзу, то вони також зробили індійський препарат від COVID-19 Covishield прийнятним для поїздок.

Таке рішення щодо Covishield було затверджене на тлі загроз із боку Індії, яка стверджувала, що не схвалить вʼїзд у країну мандрівникам, які зробили щеплення дозволеними в Євросоюзі вакцинами, до тих пір, поки не буде врегульоване питання щодо індійського препарату.

Власне препарат Covishield був занесений до списку для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ у лютому. Індійською вакциною від COVID-19 Covishield активно прищеплюють українців у рамках масштабної вакцинації населення.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС не пускають вакцинованих Covishield туристів. На сьогодні ЄС схвалив чотири вакцини: Vaxzevria, Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson, а громадяни, які отримали дози Covishield, зазнають труднощів із поїздками до Євросоюзу.

Також Фокус у своїй статті розповідав, якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців. За даними РНБО, препарат від коронавірусу в Україні отримали вже 1,7 млн осіб, переважно вакциною Covishield/AstraZeneca.