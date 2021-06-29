У Євросоюз не пускають щеплених вакциною Covishield, — Reuters

На сьогодні ЄС схвалив чотири вакцини: Vaxzevria, Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.

Громадяни Індії, яких вакцинували від коронавірусної інфекції препаратом Covishield, зазнають труднощів із поїздками до Євросоюзу.

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Як повідомляє Reuters, про цю проблему повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла.

"Я порушив це питання на найвищому рівні та сподіваюся вирішити його найближчим часом як із керівними органами, так і на дипломатичному рівні з країнами", — заявив він.

Відомо також, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на сьогоднішній день схвалило чотири вакцини від коронавірусу: AstraZeneca (нова назва — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson. Вакцини AstraZeneca/Covishield у списку поки немає.

У звʼязку з цим, міністерство закордонних справ Індії порушило питання про невизнання EMA вакцини Covishield.

Зазначимо, що в Брюсселі стверджують, що заявка на отримання дозволу для цього препарату не була подана.

Раніше Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало інструкцію того, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.

Також у МОЗ назвали відмінності Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та COVID-паспорта.

Фокус писав про те, що COVID-паспорти в Україні планують впровадити з 1 липня 2021 року і діяти вони будуть до 180 днів.