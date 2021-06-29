В Евросоюз не пускают привитых вакциной Covishield, – Reuters

На сегодня ЕС одобрил четыре вакцины: Vaxzevria, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Граждане Индии, которых вакцинировали от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, испытывают трудности с поездками в Евросоюз.

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Как сообщает Reuters, о данной проблеме сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", – заявил он.

Известно также, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на сегодняшний день одобрило четыре вакцины от коронавируса: AstraZeneca (новое название – Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson. Вакцины AstraZeneca/Covishield в списке пока нет.

В связи с этим, министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании EMA вакцины Covishield.

Отметим, что в Брюсселе утверждают, что заявка на получение разрешения для данного препарата не была подана.

Ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало инструкцию того, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.

Также в Минздраве назвали отличия Международного свидетельства о вакцинации и COVID-паспорта.

Фокус писал о том, что COVID-паспорта в Украине планируют внедрить с 1 июля 2021 года и действовать они будут до 180 дней.