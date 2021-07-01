В ЕС для въезда одобрили вакцину Covishield, которой прививают украинцев, - СМИ

Решение об одобрении вакцины Covishield, которой активно прививают украинцев, принял не регулятор ЕС, а власти отдельных стран.

Семь стран Европейского Союза для беспрепятственного путешествия туристов одобрили вакцину от COVID-19 Covishield, информирует ВВС.

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По данным журналистов, Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония одобрили для путешественников вакцину Covishield, которая является индийской версией Vaxzevria от AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.

Что касается Исландии и Швейцарии, которые не являются членами Европейского Союза, то они также сделали индийский препарат от COVID-19 Covishield приемлемым для поездок.

Такое решение по Covishield было утверждено на фоне угроз со стороны Индии, которая утверждала, что не одобрит въезд в страну путешественникам, которые привились разрешенными в Евросоюзе вакцинами, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос по индийскому препарату.

Сам препарат Covishield был включен в список для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ в феврале. Индийской вакциной от COVID-19 Covishield активно прививают украинцев в рамках масштабной вакцинации населения.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС не пускают вакцинированных Covishield туристов. На сегодня ЕС одобрил четыре вакцины: Vaxzevria, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson, а граждане, получившие дозы Covishield, испытывают трудности с поездками в Евросоюз.

Также Фокус в своей статье рассказывал, какими вакцинами от COVID-19 прививают украинцев. По данным СНБО, препарат от коронавируса в Украине получили уже 1,7 млн человек, преимущественно вакциной Covishield/AstraZeneca.