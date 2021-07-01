Перша партія вакцини CoronaVac у рамках нового контракту очікується в Україні 5 липня, — ЗМІ

Усього Україна, за інформацією журналістів, повинна отримати 9,6 млн доз китайської вакцини.

Компанія "Лекхім" планує поставити 5 липня в Україну 500 тис. доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac.

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Ця партія вакцини є першою, закупленою британським агентством Crown Agents за кошти держбюджету, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Контракт із Crown Agents передбачає поставку 7,7 млн доз CoronaVac.

12 червня "Лекхім" здійснила останню поставку цієї вакцини в рамках контракту з держпідприємством "Медичні закупівлі України", укладеним у грудні минулого року. За цим контрактом поставлені 1,9 млн доз.

Українське фармацевтичне підприємство "Лекхім" є уповноваженим представником Sinovac Biotech.

У середині січня Кабмін вирішив, що Україна закуповуватиме вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну закупівельної організації неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупки".

Повідомлялося, що міжнародний оператор матиме повноваження на укладання контрактів, а також відповідатиме за логістичний супровід поставок.

Згідно з міжнародною практикою, послуги такого посередника коштують приблизно 5% від суми контракту на поставку препарату.

Crown Agents — міжнародна компанія, яка співпрацює з урядами по всьому світу, надає послуги в сфері охорони здоровʼя, економічного розвитку, гуманітарної допомоги.

В Україні вона працює майже 10 років, допомагаючи в реалізації проектів у галузі закупівель, управлінні фінансами, розвитку економіки. МОЗ співпрацює з Crown Agents із 2015 року.

Нагадаємо, сім країн ЄС: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія, Іспанія та Естонія вже схвалили для мандрівників вакцину Covishield, що є індійською версією вакцини AstraZeneca, яка дозволена в ЄС.

Препарат Covishield був внесений до списку для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ у лютому. Індійською вакциною активно прищеплюють українців у рамках масштабної кампанії вакцинації населення.

Раніше Фокус писав, якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців.