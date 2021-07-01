Первая партия вакцины CoronaVac в рамках нового контракта ожидается в Украине 5 июля, - СМИ

Всего Украина, по информации журналистов, должна получить 9,6 млн доз китайской вакцины.

Компания "Лекхим" планирует поставить 5 июля в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac, произведенной китайской компанией Sinovac.

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Эта партия вакцины является первой, закупленной британским агентством Crown Agents за средства госбюджета, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Контракт с Crown Agents предусматривает поставку 7,7 млн доз CoronaVac.

12 июня "Лекхим" осуществила последнюю поставку этой вакцины в рамках контракта с госпредприятием "Медицинские закупки Украины", заключенному в декабре прошлого года. По этому контракту поставлено 1,9 млн доз.

Украинское фармацевтическое предприятие "Лекхим" является уполномоченным представителем Sinovac Biotech.

В середине января Кабмин решил, что Украина будет закупать вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену закупочной организации неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Сообщалось, что международный оператор будет иметь полномочия на заключение контрактов, а также отвечать за логистическое сопровождение поставок.

Согласно международной практике, услуги такого посредника стоят около 5% от суммы контракта на поставку препарата.

Crown Agents – международная компания, которая сотрудничает с правительствами по всему миру, оказывает услуги в сфере здравоохранения, экономического развития, гуманитарной помощи.

В Украине она работает около 10 лет, помогая в реализации проектов в области закупок, управлении финансами, развитии экономики. Минздрав сотрудничает с Crown Agents с 2015 года.

Напомним, семь стран ЕС: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония уже одобрили для путешественников вакцину Covishield, которая является индийской версией вакцины AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.

Препарат Covishield был включен в список для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ в феврале. Индийской вакциной активно прививают украинцев в рамках масштабной кампании вакцинации населения.

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