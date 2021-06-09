В Україну прибуло ще майже 67 тис. доз вакцини Pfizer: хто отримає препарат від COVID-19

За словами чиновників, нову партію препарату від коронавірусу закупили за рахунок державних коштів через агентство Crown Agents.

В Україну прибуло 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, які будуть призначені для імунізації людей з 1-3 етапів вакцинації.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві підкреслили, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

"Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення будуть здійснюватися організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії", — йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві також нагадали, що ефективність препарату від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech становить 95%, а для повноцінного проходження імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом 21-28 днів.

За гроші з держбюджету України отримала вже 234 000 доз Pfizer-BioNTech, і ще 707 850 — у рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну прибуло 117 тис. доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX. Всього Україна в рамках глобальної ініціативи повинна отримати ще майже 474 тис. доз препарату виробництва Pfizer-BioNTech.

Також Фокус розповідав, що в Києві запустили попередній запис на вакцинацію від COVID-19. Тепер мешканці та гості столиці через певний сервіс можуть відправляти заявку на отримання щеплення і вибирати зручний для себе час, щоб не стояти у великих чергах.