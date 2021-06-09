В Киеве запустили предварительную запись на вакцинацию от COVID-19

Жители столицы якобы смогут сами выбирать время для проведения иммунизации, избегая тем самым очередей.

В Украине запустили предварительную запись на получение вакцины от COVID-19 в центре вакцинации населения в Киеве.

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Об этом сообщает медицинский портал Helsi.me.

Как отмечают специалисты, теперь жители и гости Киева могут записаться на получение вакцины от COVID-19 в киевском центре вакцинации населения, который находится в Международном выставочном центре, и выбрать для себя подходящее время.

"Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем", — говорится в публикации.

Чтобы выбрать подходящее время для получения вакцины, жителям Киева нужно зайти на портал Helsi.me, выбрать удобный день и отправить заявку. Разработчики предупреждают, что предварительная запись на вакцинацию пока будет доступна только в Киеве.

После отправления заявки на телефон придет смс-сообщение с подтверждением деталей обращения.

"Получить смс с подтверждением деталей записи. Его нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія. Приехать вовремя в МВЦ, вакцинироваться и быть здоровым", — продолжили специалисты.

Более того, все данные о прохождении вакцинации от COVID-19 и международный сертификат про получение прививки будут доступны в приложении Helsi.me. Разработчики также проинформируют украинцев о необходимости получения второй дозы вакцины.

Ранее Фокус сообщал, что вслед за Киевом и Львовом в Одессе заработал центр массовой вакцинации от COVID-19. На получение прививки от коронавируса приглашают тех граждан, которые записались в очередь через мобильное приложение "Дія".

Также Фокус рассказывал, что в Киеве меняют алгоритм работы центра вакцинации от COVID-19 из-за большого наплыва людей. Теперь в субботу и воскресенье для желающих получить прививки в МВЦ организуют два потока. Тем, кто не получил прямых приглашений, придется ждать укола в порядке "живой очереди".