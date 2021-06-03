"Большой наплыв": в Киеве меняют алгоритм работы центра вакцинации от COVID-19

На выходных для желающих получить прививки в МВЦ организуют два потока. Тем, кто не получил прямых приглашений, придется ждать укола в порядке "живой очереди".

В ближайшие выходные, 5 и 6 июня, жителей Киева в столичном центре вакцинации от COVID-19, который работает на базе Международного выставочного центра (МВЦ), будут вакцинировать по другому алгоритму, сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, из-за того, что на прошлых выходных количество желающих получить прививку от коронавируса среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие во время приглашений, 5 и 6 июня будут организованы два потока:

для тех, кому позвонили и позвали на конкретное время; для тех, кто приглашения не получил (они могут вакцинироваться в порядке "живой очереди");

В КГГА предупреждают, что в случае, если приглашенные опоздают на получение прививки в назначенное время, им придется дожидаться возможности получить укол в порядке "живой очереди".

Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: просп. Броварской, 15 (МВЦ, корпус 4, вход 4-А), ближайшая станция метро — "Левобережная".

Напомним, центр вакцинации от COVID-19 в Киеве начал работать с 29 мая. За прошедшие выходные в нем прививки от коронавируса получили почти 3,5 тыс. человек. Центры вакцинации от коронавируса уже открылись и во Львове с Одессой.