"Великий наплив": у Києві змінюють алгоритм роботи центру вакцинації від COVID-19

На вихідних для охочих отримати щеплення в МВЦ організовують два потоки. Тим, хто не отримав прямих запрошень, доведеться чекати уколу в порядку "живої черги".

У найближчі вихідні, 5 і 6 червня, жителів Києва в столичному центрі вакцинації від COVID-19, який працює на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), будуть вакцинувати за іншим алгоритмом, повідомляє пресслужба КМДА.

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Так, через те, що на минулих вихідних кількість охочих отримати щеплення від коронавірусу серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто дав попередню згоду під час запрошень, 5 і 6 червня будуть організовані два потоки:

для тих, кому зателефонували і покликали на конкретний час; для тих, хто запрошення не отримав (вони можуть вакцинуватися в порядку "живої черги");

У КМДА попереджають, що в разі, якщо запрошені запізняться на отримання щеплення в призначений час, їм доведеться чекати можливості отримати укол у порядку "живої черги".

Центр вакцинації 5 і 6 червня буде відкритий з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (МВЦ, корпус 4, вхід 4-А), найближча станція метро — "Лівобережна".

Нагадаємо, центр вакцинації від COVID-19 у Києві почав працювати з 29 травня. За минулі вихідні в ньому щеплення від коронавірусу отримали майже 3,5 тис. осіб. Центри вакцинації від коронавірусу вже відкрилися і у Львові з Одесою.