"Великий наплив": у Києві змінюють алгоритм роботи центру вакцинації від COVID-19
На вихідних для охочих отримати щеплення в МВЦ організовують два потоки. Тим, хто не отримав прямих запрошень, доведеться чекати уколу в порядку "живої черги".
У найближчі вихідні, 5 і 6 червня, жителів Києва в столичному центрі вакцинації від COVID-19, який працює на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), будуть вакцинувати за іншим алгоритмом, повідомляє пресслужба КМДА.
Так, через те, що на минулих вихідних кількість охочих отримати щеплення від коронавірусу серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто дав попередню згоду під час запрошень, 5 і 6 червня будуть організовані два потоки:
- для тих, кому зателефонували і покликали на конкретний час;
- для тих, хто запрошення не отримав (вони можуть вакцинуватися в порядку "живої черги");
У КМДА попереджають, що в разі, якщо запрошені запізняться на отримання щеплення в призначений час, їм доведеться чекати можливості отримати укол у порядку "живої черги".
Центр вакцинації 5 і 6 червня буде відкритий з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (МВЦ, корпус 4, вхід 4-А), найближча станція метро — "Лівобережна".
Нагадаємо, центр вакцинації від COVID-19 у Києві почав працювати з 29 травня. За минулі вихідні в ньому щеплення від коронавірусу отримали майже 3,5 тис. осіб. Центри вакцинації від коронавірусу вже відкрилися і у Львові з Одесою.