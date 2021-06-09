У Києві запустили попередній запис на вакцинацію від COVID-19

Жителі столиці нібито зможуть самостійно вибирати час для проведення імунізації, уникаючи тим самим черг.

В Україні запустили попередній запис на отримання вакцини від COVID-19 у центрі вакцинації населення в Києві.

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Про це повідомляє медичний портал Helsi.me.

Як зазначають фахівці, тепер жителі та гості Києва можуть записатися на отримання вакцини від COVID-19 у київському центрі вакцинації населення, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі, й обрати для себе відповідний час.

"Тепер всі кияни можуть записатися на щеплення в зручний час і не витрачати час на черги під сонцем або дощем", — йдеться в публікації.

Щоб вибрати відповідний час для отримання вакцини, жителям Києва потрібно зайти на портал Helsi.me, вибрати зручний день і відправити заявку. Розробники попереджають, що попередній запис на вакцинацію поки буде доступний тільки в Києві.

Після відправлення заявки на телефон прийде смс-повідомлення з підтвердженням деталей звернення.

"Отримати смс із підтвердженням деталей запису. Його потрібно буде показати при вході в МВЦ разом із паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення в додатку Дія. Приїхати вчасно в МВЦ, вакцинуватися і бути здоровим", — продовжили фахівці.

Більш того, всі дані про проходження вакцинації від COVID-19 і міжнародний сертифікат про отримання щеплення будуть доступні в додатку Helsi.me. Розробники також поінформують українців про необхідність отримання другої дози вакцини.

Раніше Фокус повідомляв, що слідом за Києвом і Львовом в Одесі запрацював центр масової вакцинації від COVID-19. На отримання щеплення від коронавірусу запрошують тих громадян, які записалися в чергу через мобільний додаток "Дія".

Також Фокус розповідав, що в Києві змінюють алгоритм роботи центру вакцинації від COVID-19 через великий наплив людей. Тепер у суботу та неділю для охочих отримати щеплення в МВЦ організовують два потоки. Тим, хто не отримав прямих запрошень, доведеться чекати уколу в порядку "живої черги".