В Украину прибыло еще почти 67 тыс. доз вакцины Pfizer: кто получит препарат от COVID-19

По словам чиновников, новую партию препарата от коронавируса закупили за счет государственных средств через агентство Crown Agents.

В Украину прибыло 66690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которые будут предназначены для иммунизации людей из 1-3 этапов вакцинации.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве подчеркнули, что за каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве также напомнили, что эффективность препарата от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech составляет 95%, а для полноценного прохождения иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

За деньги из госбюджета Украина получила уже 234000 доз Pfizer-BioNTech, и еще 707850 — в рамках международной инициативы COVAX.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину прибыло 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Всего Украина в рамках глобальной инициативы должна получить еще почти 474 тыс. доз препарата производства Pfizer-BioNTech.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве запустили предварительную запись на вакцинацию от COVID-19. Теперь жители и гости столицы через определенный сервис могут отправлять заявку на получение прививки и выбирать удобное для себя время, чтобы не стоять в больших очередях.