Препараты Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у подростков и молодежи

Первыми о случаях миокардита или перикардита сообщили в Минздраве Израиля

Вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у подростков и молодых мужчин. Об этом сообщили в Центре США по контролю и профилактике заболеваний, пишет Reuters.

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В США работники Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование, результаты которого подтвердили, что противокоронавирусные вакцины от компаний Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца у молодых мужчин. Консультативный комитет по практике иммунизации даст оценку доказательствам и рискам этого утверждения.

Расследование пришлось провести после того, как в Минздраве Израиля сообщили о возможной связи между этими препаратами и заболеванием. Там заявили, что у молодых мужчин, получивших прививку от COVID-19 от Pfizer наблюдались случаи миокардита или перикардита.

Происходило это после второй дозы препаратов Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет. Недомогание проявлялось в течение следующей недели после прививки. По данным VAERS (Система мониторинга безопасности вакцин), было зафиксировано 283 случая заболевания, при ожидаемых от 10 до 102.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США уже сообщили, что большинство пациентов полностью выздоровели, хотя некоторых пришлось госпитализировать.

VSD – еще одна система мониторинга безопасности вакцин, продемонстрировала, что случаи недомогания после второй дозы в основном фиксировали у мужчин в возрасте от 16 до 39 лет.

В Pfizer заявили, что поддерживает оценку CDC случаев воспаления сердца, отметив, что "количество сообщений о недомоганиях невелико, учитывая количество введенных доз". Напомним, в США обе дозы вакцин Pfizer или Moderna уже получили около 130 миллионов человек.

"Важно понимать, что тщательная оценка отчетов продолжается, и не было сделано никаких выводов о том, что вакцины против COVID-19 вызывают миокардит или перикардит", — говорится в заявлении компании.

В Moderna сообщили, что также не установили причинно-следственную связь с сердечным заболеванием и вакциной. Там заявили, что активно работают с органами здравоохранения и регулирующими органами для дальнейшей оценки этой проблемы.

18 июня должно состояться заседание Консультативного комитета по практике иммунизации, чтобы дать дальнейшую оценку доказательств и рисков миокардита, то есть воспаления сердца после прививок.