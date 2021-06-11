Препарати Pfizer і Moderna викликають проблеми із серцем у підлітків і молоді

Першими про випадки міокардиту або перикардиту повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю.

Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у підлітків і молодих чоловіків. Про це повідомили в Центрі США з контролю і профілактики захворювань, пише Reuters.

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У США працівники Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) провели дослідження, результати якого підтвердили, що протикоронавірусні вакцини від компаній Pfizer і Moderna можуть викликати запалення серця у молодих чоловіків. Консультативний комітет із практики імунізації дасть оцінку доказам і ризикам цього твердження.

Розслідування довелося провести після того, як у МОЗ Ізраїлю повідомили про можливий зв'язок між цими препаратами і захворюванням. Там заявили, що в молодих чоловіків, які отримали щеплення від COVID-19 від Pfizer спостерігалися випадки міокардиту або перикардиту.

Відбувалося це після другої дози препаратів Pfizer і Moderna у чоловіків віком від 12 до 24 років. Нездужання проявлялося протягом наступного тижня після щеплення. За даними VAERS (Система моніторингу безпеки вакцин), були зафіксовані 283 випадки захворювання, при очікуваних від 10 до 102.

У Центрі контролю і профілактики захворювань США вже повідомили, що більшість пацієнтів повністю одужали, хоча деяких довелося госпіталізувати.

VSD — ще одна система моніторингу безпеки вакцин, продемонструвала, що випадки нездужання після другої дози здебільшого фіксували у чоловіків віком від 16 до 39 років.

У Pfizer заявили, що підтримує оцінку CDC випадків запалення серця, зазначивши, що "кількість повідомлень про нездужання невелика, враховуючи кількість введених доз". Нагадаємо, в США обидві дози вакцин Pfizer або Moderna вже отримали майже 130 мільйонів осіб.

"Важливо розуміти, що ретельна оцінка звітів триває, і не було зроблено ніяких висновків про те, що вакцини проти COVID-19 викликають міокардит або перикардит", — йдеться в заяві компанії.

У Moderna повідомили, що також не встановили причинно-наслідковий зв'язок із серцевим захворюванням і вакциною. Там заявили, що активно працюють з органами охорони здоров'я і регуляторними органами для подальшої оцінки цієї проблеми.

18 червня має відбутися засідання Консультативного комітету з практики імунізації, щоб дати подальшу оцінку доказів і ризиків міокардиту, тобто запалення серця після щеплень.