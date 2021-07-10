ЕМА обнаружило, что вакцины Pfizer и Moderna связаны с заболеваниями сердца

Воспаления после вакцинации возникают очень редко, однако при первых симптомах необходимо сразу обращаться к врачу.

Европейское медицинское агентство (ЕМА) обнаружило связь между вакцинами Pfizer и Moderna и заболеваниями сердца. Регулятор опубликовал на официальном сайте результаты исследований, проведенных с 5 по 8 июля.

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Комитет фармакологического надзора по оценке рисков (PRAC) выяснил, что использование вакцин на основе мРНК в редких случаях может провоцировать развитие миокардита и перикардита — воспалений, которые часто вызывают одышку, боль в груди и учащенное сердцебиения. Эксперты порекомендовали включить эти заболевания в список возможных побочных эффектов, а также предупреждать медиков и пациентов о возможных осложнениях.

Они проанализировали 321 случай, когда у людей появлялись проблемы с сердцем после вакцинации препаратами Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna). В случае с первой вакциной специалисты зафиксировали 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита, а после второй — по 19 случаев обоих заболеваний.

"PRAC советует медицинским работникам быть внимательными к признакам и симптомам миокардита и перикардита у людей, которым были сделаны эти вакцины. Люди, получающие вакцину, должны обратиться за медицинской помощью, если у них после вакцинации появятся симптомы, указывающие на миокардит и перикардит, люди с миокардитом может потребоваться специализированное лечение, а также консультация специалистов", — отмечается в сообщении европейского регулятора.

По данным ЕМА, состоянием на конец мая в Европейской экономической зоне было введено около 177 миллионов доз вакцины BioNTech / Pfizer и 20 миллионов доз вакцины Moderna.

Ранее писали, что в Норвегии и США девушки сообщают об увеличении груди после вакцины Pfizer. Как предполагает доктор Генрих Бакманн, такой эффект может быть связан с увеличением лимфоузлов — побочный эффект наблюдаются у 10% женщин, сделавших прививку против коронавируса.

Фокус разбирался, какими вакцинами прививают жителей Украины. Сейчас в стране используют три препарата: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca/Oxford (Covishield) и CoronaVac.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в июле Украина получит более 7 млн доз вакцин CoronaVac и Moderna. До конца месяца США обещают передать передать около 2 миллионов доз в рамках глобальной программы COVAX, а оставшиеся прибудут из Китая по контракту.