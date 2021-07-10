ЕМА виявило, що вакцини Pfizer і Moderna пов'язані із захворюваннями серця

Запалення після вакцинації виникають дуже рідко, проте при перших симптомах необхідно відразу звертатися до лікаря.

Європейське медичне агентство (ЕМА) виявило зв'язок між вакцинами Pfizer і Moderna і захворюваннями серця. Регулятор опублікував на офіційному сайті результати досліджень, проведених з 5 по 8 липня.

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Комітет фармакологічного нагляду за оцінкою ризиків (PRAC) з'ясував, що використання вакцин на основі мРНК в рідкісних випадках може провокувати розвиток міокардиту і перикардиту — запалень, які часто викликають задишку, біль в грудях і прискорене серцебиття. Експерти порекомендували включити ці захворювання в список можливих побічних ефектів, а також попереджати медиків і пацієнтів про можливі ускладнення.

Вони проаналізували 321 випадок, коли у людей з'являлися проблеми з серцем після вакцинації препаратами Comirnaty (Pfizer/BioNTech) і Spikevax (Moderna). У випадку з першою вакциною фахівці зафіксували 145 випадків міокардиту і 138 випадків перикардиту, а після другої — по 19 випадків обох захворювань.

"PRAC радить медичним працівникам бути уважними до ознак і симптомів міокардиту і перикардиту у людей, яким були зроблені ці вакцини. Люди, які отримують вакцину, повинні звернутися за медичною допомогою, якщо у них після вакцинації з'являться симптоми, які вказують на міокардит і перикардит, людям з міокардитом може знадобитися спеціалізоване лікування, а також консультація фахівців", — наголошується в повідомленні європейського регулятора.

За даними ЕМА, станом на кінець травня в Європейській економічній зоні було введено близько 177 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer і 20 мільйонів доз вакцини Moderna.

Раніше писали, що в Норвегії і США дівчата повідомляють про збільшення грудей після вакцини Pfizer. Як припускає доктор Генріх Бакманн, такий ефект може бути пов'язаний зі збільшенням лімфовузлів — побічний ефект спостерігаються у 10% жінок, які зробили щеплення проти коронавірусу.

Фокус розбирався, якими вакцинами щеплюють жителів України. Зараз в країні використовують три препарати: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca/Oxford (Covishield) і CoronaVac.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що в липні Україна отримає понад 7 млн доз вакцин CoronaVac і Moderna. До кінця місяця США обіцяють передати передати близько 2 мільйонів доз в рамках глобальної програми COVAX, а що залишилися прибудуть з Китаю за контрактом.