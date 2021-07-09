В Норвегии и США девушки сообщают об увеличении груди после вакцины Pfizer (фото, видео)

Врачи утверждают, что "эффект выросшей груди" – иллюзия. Все дело, по их словам, в увеличившихся лимфоузлах.

В Норвегии женщины пишут в соцсетях о необычном побочном эффекте после вакцинирования от коронавирусной инфекции препаратом компании Pfizer.

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Как сообщает в пятницу, 9 июля NRK, одна из девушек утверждает, что через 14 дней после прививки у нее существенно увеличился размер груди.

17-летняя Эмма поделилась видео в соцсети TikTok, в котором показала свою увеличившуюся грудь и заявила, что для нее это был некоторого рода кризис.

Девушка утверждает, что ей даже пришлось купить бюстгальтер на размер больше того, который она носила до прививки.

«Для меня это был своего рода кризис. Мне пришлось приобрести бюстгальтер на размер больше», – сказала она.

[ + – ] Эмма

В комментариях к видео пользователи пишут о подобных случаях.

Данную информацию прокомментировал врач Генрих Бакманн, заявивший, что рост груди может быть связан с тем, что у некоторых женщин после вакцинации от коронавируса на время могут увеличиться лимфоузлы, из-за чего бюст может казаться больше.

По его словам, такое происходит приблизительно у 10% женщин, сделавших прививку.

Лимфоузлы у них увеличиваются в подмышечных впадинах, из-за чего грудь несколько выдвигается вперед, вот женщинам и кажется, что их грудь выросла.

По утверждению сотрудников представительства Pfizer в Норвегии, до этого случая подобные побочные эффекты от применения вакцины не фиксировались.

Подобный случай произошел и в США. Местная блогерша Эль Маршалл утверждает, что после вакцинации Pfizer ее грудь "выросла" на целых два размера.

"Всю жизнь у меня был первый размер, Pfizer увеличил его до третьего", – рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech заявили об эффективности бустерной дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

Также мы писали, что в Pfizer отреагировали на смерть мужчины в Виннице после прививки от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены.