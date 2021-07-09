Pfizer и BioNTech заявили об эффективности бустерной дозы вакцины против коронавируса

После полной вакцинацией препаратом Pfizer, третий укол, сделанный через полгода, значительно усилит защиту.

Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование третьей дозы их вакцины Comirnaty (BNT162b2) против COVID-19.

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Компании получили "обнадеживающие данные" в ходе продолжающегося испытания бустерного укола, говорится в их совместном заявлении.

Доза названа бустерной (вспомогательной ускоряющей) потому что она вводится после двух основных и значительно улучшает защиту от коронавируса.

"Данные исследования показывают, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5–10 раз выше, чем после двух доз", – говорится в сообщении.

Компании в ближайшее время планируют опубликовать полные данные исследования и одновременно предоставить их регулирующим органам.

Разработчики считают, что третья доза может потребоваться в течение 6–12 месяцев после полной вакцинации "для поддержания самого высокого уровня защиты".

В сообщении компаний также говорится, что последние данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные вскоре после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител против штамма "дельта". Компании рассчитывают, что "введение третьей дозы препарата приведет к повышению этих титров антител, подобно тому, как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом".

Несмотря на это, они разрабатывают обновленную версию вакцины, нацеленную на штамм "дельта". Первая партия такой вакцины уже изготовлена на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании ожидают, что клинические исследования начнутся в августе.

Напомним, Минздрав расследует, почему 47-летний мужчина в Виннице умер через четыре часа после вакцинации от коронавируса препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. В официальном сообщении говорится, что смерть может не иметь отношения к прививке, и что еще пять человек, которые были вакцинированы из того же флакона, что и умерший мужчина, находятся в удовлетворительном состоянии.

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных групп (коллективов). Прививки делают препаратом Comirnaty.