В Pfizer прокомментировали смерть в Виннице после прививки от коронавируса

Расследование продолжается, заявили в компании, пока не причинно-следственная связь между прививкой и смертью не установлена.

Минздрав Украины расследует, почему 47-летний мужчина в Виннице умер через четыре часа после вакцинации от коронавируса препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. В официальном сообщении говорится, что смерть может не иметь отношения к прививке, и что еще пять человек, которые были вакцинированы из того же флакона, что и умерший мужчина, находятся в удовлетворительном состоянии.

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"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", – говорится в заявлении Pfizer.

В компании отметили, что на сегодняшний день более 400 млн человек во всем мире были вакцинированы ее вакциной. "Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", – добавили в компании.

В соответствии с украинским законодательством и международными стандартами организации надзора за побочными эффектами после иммунизации, каждая смерть, случившаяся в течение 30 дней после иммунизации, должна быть расследована.

Напомним, Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА сообщил, что по данным электронной амбулаторной карты умершего, хронические заболевания у него не зарегистрированы.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", – сообщили в Департаменте.

Комиссия ожидает результатов морфо-гистологических исследований и напоминает, что вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных групп (коллективов). Прививки будут делать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.