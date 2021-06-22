Как получить прививку Pfizer в Украине: появилась новая возможность

Если не менее 50 человек в одном коллективе подадут заявку, то к ним может приехать мобильная бригада.

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных групп (коллективов). Прививки будут делать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

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По состоянию на 21 июня зарегистрировано 1 447 коллективных заявок на вакцинацию, всего на 216 893 человек (в среднем 150 человек в одной заявке). Согласно условиям, в каждой заявке должно быть не менее 50 человек

Коллективы будут вакцинировать в каждом регионе в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава. Скорость процесса будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации.

Региональный координатор по вакцинации перед приездом мобильной бригады должен позвонить ответственному лицу в коллективе и сообщить всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

К приезду мобильной бригады должно быть подготовлено изолированное от производственных площадей помещение, в котором будет работать мобильная бригада из трех человек. Там должно быть необходимое оборудование и доступ к интернету (Wi-Fi). Также должно быть помещение для медицинского наблюдения в течение 30 мин после прививок, которое может вместить 5–10 человек.

Минздрав сообщает, что заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников можно сделать по телефону контакт-центра.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса на 22 июня в Украине сделано 2 095 458 прививок. Получили две дозы 362 847 человек.

Сколько прививок сделано разными вакцинами:

CoviShield получили 487 183 человек;

CoronaVac – 464 722;

Comirnaty – 423 853;

AstraZeneca – 356 465;

Johnson & Johnson (Janssen) – 390.

Напомним, 26 мая в Украину прибыла предпоследняя из заказанных партия вакцины CoronaVac — 500 тысяч доз.

31 мая Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca, изготовленную в странах ЕС.

Ранее украинцев прививали от коронавируса препаратом AstraZeneca индийского производства. Первая партия вакцины CoviShield (500 тысяч доз) прибыла в Украину 23 февраля, а вакцинация стартовала на следующий день, 24 февраля.