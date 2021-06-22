Як отримати щеплення Pfizer в Україні: з'явилася нова можливість

Якщо не менше 50 осіб в одному колективі подадуть заявку, то до них може приїхати мобільна бригада.

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих груп (колективів). Щеплення робитимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

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Станом на 21 червня зареєстровано 1 447 колективних заявок на вакцинацію, всього на 216 893 людей (здебільшого 150 осіб в одній заявці). Згідно з умовами, в кожній заявці має бути не менше 50 осіб

Колективи будуть вакцинувати в кожному регіоні в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ. Швидкість процесу залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації.

Регіональний координатор із вакцинації перед приїздом мобільної бригади повинен зателефонувати відповідальній особі в колективі та повідомити всю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади повинне бути підготовлене ізольоване від виробничих площ приміщення, в якому працюватиме мобільна бригада з трьох осіб. Там повинно бути необхідне обладнання і доступ до інтернету (Wi-Fi). Також має бути приміщення для медичного спостереження протягом 30 хв після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб.

МОЗ повідомляє, що заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників можна зробити за телефоном контакт-центру.

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу на 22 червня в Україні зроблено 2 095 458 щеплень. Отримали дві дози 362 847 осіб.

Скільки щеплень зроблено різними вакцинами:

CoviShield отримали 487 183 людей;

CoronaVac — 464 722;

Comirnaty — 423 853;

AstraZeneca — 356 465;

Johnson & Johnson (Janssen) — 390.

Нагадаємо, 26 травня в Україну прибула передостання із замовлених партія вакцини CoronaVac — 500 тисяч доз.

31 травня МОЗ зареєструвало вакцину AstraZeneса, виготовлену в країнах ЄС.

Раніше українців прищеплювали від коронавірусу препаратом AstraZeneca індійського виробництва. Перша партія вакцини CoviShield (500 тисяч доз) прибула в Україну 23 лютого, а вакцинація стартувала наступного дня, 24 лютого.