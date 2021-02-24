Вакцинація в Україні від коронавірусу почалася, — Степанов

За словами міністра, країна забезпечена препаратами для проведення першого та другого етапу кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Я поставив завдання — провести перший етап вакцинації в стислі терміни", — додав він.

За словами міністра, Україна забезпечена вакцинами для першого і другого етапу кампанії.

Очікується поставлення вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX — 100 тис. доз, Sinovac — близько 2 млн доз, AstraZeneca — 1,5 млн від Serum Institut і ще близько 4 млн доз у рамках COVAX, компанії Novavax — 10 млн доз уже підписано і ще на 5 млн планується в найближчому часі укласти контракт, пояснив Степанов.

Він вважає, що цього обсягу вакцин досить для проведення повноцінної програми вакцинації протягом поточного року.

Нагадаємо: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 23 лютого заявив, що вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні стартує з 24 лютого. Він зазначив, що перші регіони, куди доставлять вакцину — це Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця.

"Вакцинація розпочнеться після доставлення вакцин. Вакцину доставляють на обласні склади, після цього мобільні групи, які є на місцях, беруть вакцину зі складів і виїжджають до закладу охорони здоров'я, який надає допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Вакцинація починається з медиків, які лікують хворих на COVID- 19", — сказав Ляшко.

Також він зазначив, що на першому етапі вакцинацію проводитимуть тільки мобільні бригади, а на другому етапі щеплення від коронавірусу будуть робити і в пунктах вакцинації. Функціонування мобільних бригад і пунктів вакцинації планують оплачувати через Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShiel.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.