Вакцинация от коронавируса в Украине начинается с 24 февраля, - Ляшко (видео)

Сперва препарат доставят в семь областей Украины. Первые прививки от COVID-19 будут делать на базе мобильных бригад.

На пресс-брифинге 23 февраля главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине стартует с 24 февраля.

"Вакцинацию планируем начать уже завтра, после доставки первых партий", — сказал Ляшко.

Он отметил, что первые 7 областей, куда доставят вакцину — это Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница.

"Вакцинация начинается после доставки вакцин. Вакцину доставляют на областные склады, после этого мобильные группы, которые есть на местах, берут вакцину со складов и выезжают в учреждение здравоохранения, который предоставляет помощь больным коронавирусной болезнью. Вакцинация в Украине начинается с медиков, которые лечат больных COVID-19", — скачал Ляшко.

Также он отметил, что на первом этапе вакцинация будет происходить только на базе мобильных бригад, а на втором этапе прививки от коронавируса будут делать и в пунктах вакцинации. Функционирование мобильных бригад и пунктов вакцинации планируют оплачивать через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

"Требования к пунктам вакцинации уже утверждены, происходит контрактирование. 8 тыс. грн платится за подготовку каждого пункта вакцинации и мобильной бригады. 30 грн платится за первый укол, 60 грн — за второй укол. Оплату будут осуществлять после аудита этих прививок", — рассказал Ляшко.

По словам главного санврача, все прививки будут фиксировать в медицинских информационных системах, которые есть в каждом медучреждении, после чего их будут передавать в электронную систему здравоохранения.

"Электронная система здравоохранения позволяет сформировать любую справку, в том числе — подтверждающую, что человеку сделали прививку", — сказал Ляшко.

Также Ляшко подчеркнул, что вакцинация в Украине проводится на добровольной основе и только зарегистрированными препаратами.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь о 500 тысячах доз вакцины CovidShiel. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что вскоре препарат отправят в регионы Украины.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.