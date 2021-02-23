Вакцинація від коронавірусу в Україні починається з 24 лютого, — Ляшко (відео)

Спершу препарат доставлять в сім областей України. Перші щеплення від COVID-19 робитимуть на базі мобільних бригад.

На прес-брифінгу 23 лютого головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні стартує з 24 лютого.

"Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра, після доставки перших партій", — сказав Ляшко.

Він зазначив, що перші 7 областей, куди доставлять вакцину — це Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця.

"Вакцинація починається після доставки вакцин. Вакцину доставляють на обласні склади, після цього мобільні групи, які є на місцях, беруть вакцину зі складів і виїжджають до закладу охорони здоровʼя, який надає допомогу хворим коронавірусною хворобою. Вакцинація в Україні починається з медиків, які лікують хворих COVID-19", — сказав Ляшко.

Також він зазначив, що на першому етапі вакцинація відбуватиметься тільки на базі мобільних бригад, а на другому етапі щеплення від коронавірусу робитимуть і в пунктах вакцинації. Функціонування мобільних бригад та пунктів вакцинації планують оплачувати через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ).

"Вимоги до пунктів вакцинації вже затверджені, відбувається контрактування. 8 тис грн платиться за підготовку кожного пункту вакцинації та мобільної бригади. 30 грн платиться за перший укол, 60 грн — за другий укол. Оплату здійснюватимуть після аудиту цих щеплень", — розповів Ляшко.

За словами головного санлікаря, всі щеплення фіксуватимуть у медичних інформаційних системах, які є в кожному медзакладі, після чого їх передаватимуть в електронну систему охорони здоровʼя.

"Електронна система охорони здоровʼя дозволяє сформувати будь-яку довідку, зокрема таку, яка підтверджує, що людині зробили щеплення", — сказав Ляшко.

Також Ляшко підкреслив, що вакцинація в Україні проводиться на добровільних засадах і тільки зареєстрованими препаратами.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShiel. Голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що незабаром препарат відправлять в регіони України.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі, на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Мʼянму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.