Прибывшую в Киев вакцину вскоре отправят в регионы, – Степанов (фото)

В настоящее время груз проходит растаможивание.

Первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства вскоре отправятся в регионы Украины.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время груз проходит растаможивание.

"Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получено. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", – заявил министр.

Отметим, сегодня, 23 февраля, самолет с вакциной Covashield уже прибыл в аэропорт "Борисполь". Первая партия составляет 500 тысяч доз. Борт с вакцинами вылетел из Мумбая 22 февраля и добрался до Киева с остановкой в Стамбуле.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о договоренности поставок 500 тысяч доз вакцины CoviShield в Украину. Позднее он опубликовал видео, в котором запечатлен момент отправки первой партии вакцины в Украину. 23 февраля вакцину CoviShield зарегистрировали в Украине.