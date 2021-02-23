В Украине зарегистрировали вакцину Covishield от AstraZeneca

В Миндраве заявили, что вакцина разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca и производится в Индии под локальным названием CoviShield.

В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса от Oxford/AstraZeneca, которая производится в Индии и имеет локальное название CoviShield. Препарат одобрили для экстренного использования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", — говорится в сообщении.

В Миндраве заявили, что вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

"Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия", — сообщили в ведомстве.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute в Индии имеет локальное название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о договоренности поставок 500 тысяч доз вакцины CoviShield в Украину. Позднее он опубликовал видео, в котором запечатлен момент отправки первой партии вакцины в Украину.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.