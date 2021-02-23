В Україні зареєстрували вакцину Covishield від AstraZeneca

У МОЗ заявили, що вакцина розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca і реалізується в Індії під локальною назвою CoviShield.

В Україні зареєстрували вакцину проти коронавірусу від Oxford/AstraZeneca, яка виробляється в Індії і має локальну назву CoviShield. Препарат схвалили для екстреного використання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Учора МОЗ зареєстрував вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування", — йдеться в повідомленні.

У МОЗ заявили, що вакцина розроблена Оксфордським університетом та британо-шведською компанією AstraZeneca.

"Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Великобританія, Європейський Союз та Індія", — повідомили у відомстві.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute в Індії має локальну назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває в Україну, офіційно зареєстрована.

Нагадаємо: міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про домовленість постачання 500 тисяч доз вакцини CoviShield в Україні. Пізніше він опублікував відео, у якому відображено момент відправлення першої партії вакцини в Україну.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield реалізується в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.