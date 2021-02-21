500 тыс. доз "индийской" вакцины CoviShield уже летят в Украину, - Степанов (видео)

По словам министра, вакцина доберется в Украину "на днях". Во время доставки будет совершено две пересадки в Мумбаи и Стамбуле.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов показал погрузку первой партии вакцины от коронавирусной болезни в Индии. Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода производителя в индийском городе Пуне. 500 тысяч вакцин едут в Украину, где дальше будут распределены между регионами согласно плану МОЗ", — сообщил Степанов.

По его словам, вакцина преодолеет сложный путь транспортировки. Сначала из Пуни вакцина полетит в Мумбаи, оттуда с пересадкой в Турции, она прибудет в Украину. Во время перевозки сохранены все температурные режимы и требования для безопасной перевозки.

Министр дополнительно объяснил, что индийская вакцина CoviShield производится по лицензии британской AstraZeneca. Ее использование одобрено в ВОЗ и Индии. Завод, который производит вакцину — один из крупнейших в мире, он поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

Сегодня сообщалось, что Украина договорилась о поставке пол миллиона доз вакцины CoviShield для старта массовой вакцинации. Но к ней якобы есть вопросы в плане незавершенности промежуточного исследования по эффективности. Оно было необходимо для понимания того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

Напомним, министр охраны здоровья Максим Степанов в пятницу (19 февраля) улетал в Индию за поставками вакцины в Украину. А главный санитарный врач Украины Олег Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой. По данным Минздрава первая партия AstraZeneca прибудет 20-22 февраля.