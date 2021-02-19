Партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину 20-22 февраля, – Минздрав

МОЗ перечислит средства на вакцину только, когда препарат прибудет в Украину.

Руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка сообщил, что Минздрав ожидает прибытие первой партии вакцины компании AstraZeneca 20-22 февраля.

Об этом сообщает Громадське.

По словам представителя Минздрава, оплата за вакцину состоится только после ее поступления.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", – сказал Литовка.

Напомним, 15 февраля заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca была подана в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения под обязательство для экстренного медицинского применения.

Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что вакцинация в Украине при помощи препарата компании AstraZeneca должна начаться уже до конца текущей недели.

Сегодня, 19 февраля, Максим Степанов сообщил, что вылетел в Индию на переговоры с производителем вакцин – Serum Institute Of India. По его словам, основная задача визита – к 12 миллионам доз, поставка которых уже запланирована в контрактах, прибавить дополнительные объемы Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 годах.

Примечательно, что первые партии вакцин в министерстве ожидали еще до 15 февраля, однако поставка так и не состоялась. По словам Степанова, причиной срыва стали "технические" и "бюрократические" трудности.