Вакцину от коронавируса AstraZeneca подали на регистрацию в Украине

Первая партия этой вакцины будет куплена непосредственно у производителя за деньги госбюджета.

Заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca 15 февраля подана в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения под обязательство для экстренного медицинского применения. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

29 января президент Владимир Зеленский подписал закон № 4613, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее длительность до пяти дней.

15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и тем самым разрешило ее использование во всем мире в рамках инициативы COVAX. Ранее эта вакцина получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском союзе, Индии.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, на регистрацию подана вакцина, которая закуплена за средства госбюджета напрямую у производителя. Ожидается, что, минимум, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале 2021 года.

Украина также получила информацию от COVAX о поставках вакцины AstraZeneca в количестве 2,2–3,7 млн доз в первом – втором кварталах 2021 года.

Кроме того, Украина заключила контракты на поставку 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax, которые производятся на мощностях компании Serum Institute (Индия).

Вакцина Oxford-AstraZeneca представляет собой генетически модифицированный вирус простуды, которым заражали шимпанзе. Он был изменен, чтобы не допустить заражения людей, но сохранить в себе часть коронавируса, известную как протеин-шип. При попадании в организм человека эти шипы начинают вырабатывать спайк-белок коронавируса, который иммунная система распознает как угрозу и старается подавить ее. Поэтому когда иммунная система сталкивается с коронавирусом, она уже знает, что ей делать.

Напомним, что для полной иммунизации нужны две дозы вакцины AstraZeneca, введенные с интервалом в 28 дней. Эта вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

Министерство здравоохранения ЮАР обратились в Serum Institute с просьбой забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины AstraZeneca. Утверждается, клинические испытания показали, что вакцина способна обеспечить незначительную защиту от COVID-19 легкой и средней тяжести, вызванное местным коронавирусом-мутантом.

В Минздраве Польши сообщили, что начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу.

Эффективность антикоронавирусной вакцины впервые проверят на детях. Вакцину AstraZeneca проверят в группе детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.